La marque Fairphone fait le pari de plusieurs années de pouvoir concevoir un smartphone selon des règles éthiques en matière d'approvisionnement en composants et matières premières mais aussi de conditions de travail et avec en vue la capacité d'en profiter sur des temps longs.

Cela impose de pouvoir le réparer facilement, de faire évoluer certains composants et de proposer un suivi logiciel sur des durées longues. Le projet est ambitieux et certainement difficile à mettre en oeuvre sur un segment où de nouveaux appareils mobiles débarquent chaque semaine.

Avec le nouveau modèle Fairphone 5, cette logique se maintient en mettant à jour les caractéristiques, qui sont souvent le point faible de ce type d'initiative. Avec pour mantra "Conçu pour vous. Fabriqué de manière équitable", le nouveau smartphone de Fairphone conserve une philosophie qui propose de produire et consommer autrement et qui entre en résonance avec les problématiques actuelles du dérèglement climatique et de la surconsommation des ressources naturelles.

Nouveaux composants, toujours très accessibles

Le Fairphone 5 se dote d'un affichage OLED de 6,46 pouces FHD+ avec rafraîchissement d'écran de 90 Hz, avec un poinçon centré pour le capteur photo à selfies de 50 mégapixels.

Présenté comme le plus fin des smartphones Fairphone, il améliore légèrement la protection de la coque en intégrant une certification IP55 et continue de jouer sur l'aspect démontable avec un accès facile aux composants internes.

Rien n'est collé et le dos se déclipse simplement, laissant accès à la batterie amovible et aux principaux éléments. Fairphone indique que le smartphone se compose de 10 pièces détachées avec la nouveauté de pouvoir remplacer individuellement les modules photo ou les emplacements de carte SIM et carte mémoire, sachant que le smartphone est garanti 5 ans (comme le Fairphone 4 avant lui) et profite d'une note de réparabilité de 9,3/10.

Le design du bloc photo reste le même avec son design triangulaire logeant deux capteurs : un module principal grand angle de 50 mégapixels Sony IMX800, un ultra grand angle de 50 mégapixels Sony IMX858.

A bord, on trouve un processeur spécifique QCM6490 de Qualcomm, dérivé du Snapdragon 778G, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 2 To par carte mémoire. La batterie de 4200 mAh profite d'une charge rapide de 30W.

Le Fairphone 5 est compatible 5G / WiFi 6E / Bluetooth 5.2 et embarque Android 13 à bord qui sera régulièrement mis à jour jusqu'en...2031 ! Soit 5 mises à jour d'Android assurées et plusieurs années de mises à jour de sécurité, soit un cycle de suivi logiciel de 8 à 10 ans.

Une version Murena Fairphone 5 est également proposée sans Android (et donc sans les services mobiles de Google) mais avec le système d'exploitation /e/OS open source (basé sur Android 13) et mettant l'accent sur la sécurité et le respect de la vie privée. Il peut être précommandé dès aujourd'hui pour une livraison à partir du 16 octobre.

Une conception écoresponsable et éthique

La conception même du smartphone fait appel à plus de 70% de matériaux équitables (ressources produites selon des pratiques certifiées) et comprend de nombreuses matières premières recyclées, tandis que l'usine d'assemblage est alimentée en électricité issue des énergies renouvelables.

Le Fairphone 5 se veut également "le premier smartphone sans déchets électroniques sur le marché", l'entrepise compensant le téléphone en "recyclant de manière responsable une quantité égale de déchets électroniques ou en reprenant et en réparant les téléphones afin de leur donner une seconde vie".

Le smartphone modulaire et réparable Fairphone 5 sera commercialisé au prix de 699 € sur le site de Fairphone et chez l'opérateur Orange à partir du 14 septembre, après une phase de précommande démarrant dès aujourd'hui.

Une période d'exclusivité avec l'opérateur Orange va courir jusqu'au 15 octobre après quoi la distribution du smartphone s'élargira.