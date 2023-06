Les graveurs laser s'invitent de plus en plus chez les particuliers et amateurs de bricolage : capables de graver le bois, les plastiques, la pierre et même le métal (sous conditions), ces appareils séduisent autant que les imprimantes 3D.

Les références se sont multipliées sur le marché avec des modèles de plus en plus performants et accessibles. Creality s'est ainsi lancé il y a quelques années avec des lasers à installer sur des imprimantes 3D, puis le Falcon première génération et plus récemment avec le Falcon 2 en 22W. Pour les amateurs de puissance, il est désormais possible de mettre la main sur une déclinaison 40W du graveur Falcon 2.

On retrouve le châssis aluminium du Falcon 2 standard et toutes les options, avec une nouvelle tête à diodes bleues capables de délivrer jusqu'à 40W de puissance (cumul de 8 diodes de 5,5W). De quoi couper en une passe 20 mm de contreplaqué, 30 mm d'acrylique et même 0,15 mm d'inox. La zone de travail est de 400 x 415 mm pour une vitesse max de 400 mm/s.

Le Falcon 2 ne propose pas de gestion d'axe en Z (hauteur) mais compense avec un système de gestion du focus laser avec un mode normal et un mode précis permettant de faire varier l'épaisseur du pointeur. Il dispose d'un écran permettant de gérer ses projets, et est compatible avec l'Air Assist (branché en USB pour un pilotage via logiciel et donc activation automatique).

Grâce à sa puissance de 40W le Falcon 2 est capable de produire de la gravure couleur sur l'inox. Le graveur est équipé de trois niveaux de surveillance (air, feu, lentille).

Le graveur Falcon 2 est disponible dès aujourd'hui en précommande jusqu'au 8 juin sur le site officiel de Creality.

A noter que si vous effectuez un dépôt de réservation de 100 € entre le 1er et le 8 juin, vous obtiendrez un code de réduction de 500 € sur le prix final pour un paiement à effectuer entre le 9 juin et le 16 juin. Le graveur vous reviendra alors au prix total de seulement 1299 €. Mais ce n'est pas tout, car vous obtiendrez alors pendant la même période un rouleau rotatif gratuit (d'une valeur de 139 €), et les 50 premiers acheteurs recevront en plus un nid d'abeille supplémentaire (d'une valeur de 149 €).