Pour le déploiement de 20 nouveaux satellites, une énième mission Starlink ne s'est pas déroulée comme prévu pour SpaceX. Pendant le vol et moins d'une heure après le décollage, le moteur Merlin Vacuum du deuxième étage de la fusée Falcon 9 a connu un grave dysfonctionnement lors d'une tentative d'allumage.

Une conséquence est que les satellites Starlink ont été déployés sur une orbite plus basse que celle attendue. Pour le moment, SpaceX informe que le contact a été établi avec cinq des satellites et tente de les faire remonter en orbite grâce à leur propulsion ionique à effet Hall. La plupart avaient des capacités de connectivité Direct to Cell.

" Le redémarrage du deuxième étage pour relever le périgée a entraîné une panne du moteur pour des raisons actuellement inconnues ", a commenté Elon Musk pour la mission Starlink 9-3. Avant cet incident, une accumulation inhabituelle de glace avait suscité l'étonnement.

De probables conséquences pour les prochains vols

Pour le moteur, le patron de SpaceX fait allusion à un désassemblage rapide imprévu ou RUD (Rapid Unscheduled Disassembly), ce qui laisse supposer un sort funeste pour celui-ci.

Concernant les satellites, Elon Musk souligne que leurs propulseurs doivent élever l'orbite plus rapidement que la traînée atmosphérique ne les fait descendre, au risque d'être définitivement perdus et détruits.

Les raisons de la panne du moteur devront être élucidées. Elles pourraient avoir des implications pour les prochains lancements de SpaceX et entraîner des retards.

La fin d'une série impressionnante

La mission Starlink 9-3 a eu lieu avec un lanceur réutilisable Falcon 9 Block 5. Cette version de Falcon 9 est en service depuis mai 2018 et avait enchaîné 297 succès complets jusqu'à présent.

Depuis 2010 et toutes versions confondues, SpaceX a procédé à 354 tirs de fusées Falcon 9. Le lanceur démontre une très grande fiabilité.