Depuis le complexe de lancement 40 à Cap Canaveral en Floride, SpaceX a procédé aujourd'hui au décollage d'une fusée Falcon 9 et son étage supérieur a déployé avec succès 24 satellites Starlink en orbite terrestre basse.

Un peu plus de 8 minutes après le décollage, le premier étage de Falcon 9 était revenu se poser sur la barge de récupération A Shortfall of Gravitas stationnée dans l'océan Atlantique. Dans le cadre de cette mission Starlink, il a effectué son 24e vol et il établit ainsi le nouveau record de réutilisation de SpaceX.

En l'occurrence, il s'agit du booster B1067 dont le vol inaugural remonte à juin 2021 avec la mission CRS-22 de ravitaillement de la Station spatiale internationale.

Une carrière déjà bien remplie pour B1067

En tout, ce premier étage de Falcon 9 a servi 2 fois pour le ravitaillement de l'ISS, 2 fois pour le transport d'astronautes vers l'ISS, 7 fois pour des satellites de télécommunications (Türksat 5B, Hotbird, O3b mPOWER, Koreasat 6A...) et Galileo, et désormais 13 fois pour Starlink.

À noter qu'entre la précédente mission du booster B1067 et celle d'aujourd'hui pour Starlink, il s'est écoulé seulement 23 jours. Un délai qui n'est toutefois pas record et reste pour le moment à 14 jours.

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from Florida https://t.co/Ck6xSNaOj2 — SpaceX (@SpaceX) December 4, 2024

C'est une nouvelle démonstration du pari réussi de SpaceX pour la réutilisation des fusées (ou du moins du premier étage). Grâce à cette stratégie ambitieuse, le coût de l'accès à l'espace peut être baissé de manière sensible.

N.B. : Source images : SpaceX.