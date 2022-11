En attendant la mise en service de SLS (Space Launch System) avec d'abord son vol inaugural dans le cadre de la mission Artemis I, Falcon Heavy de SpaceX est actuellement la fusée opérationnelle la plus puissante au monde. Elle dispose de la capacité de placer en orbite basse une charge utile de près de 64 tonnes.

Haut de 70 m et large de 12 m, ce lanceur lourd se compose d'une fusée Falcon 9 et de deux premiers étages de Falcon 9 en guise de boosters qui sont tous des éléments réutilisables. Le premier étage et les propulseurs d'appoint de Super Heavy regroupent ainsi 27 moteurs-fusées Merlin pouvant exercer de manière simultanée une poussée de l'ordre de 22 800 kN au décollage, soit près de 2 300 tonnes.

Les vols pour un tel lanceur super lourd sont toutefois rares, même si l'on garde en mémoire son vol inaugural de février 2018 avec une charge utile de démonstration atypique. La voiture électrique Tesla Roadster d'Elon Musk et le mannequin Starman en tenue spatiale officielle placé au volant avaient été mis sur une orbite martienne.

Un nouveau vol secret après trois ans d'attente

Suite à son vol inaugural, Super Heavy a volé à deux reprises en avril 2019 et en juin 2019. Son troisième vol opérationnel vient seulement d'avoir lieu mardi. Le 1er novembre 2022, Super Heavy a décollé à 13h41 GMT depuis le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy de la Nasa en Floride (9h41 heure locale).

La mission baptisée USSF-44 a été un succès avec les charges utiles qui ont été placées sur orbite terrestre géosynchrone. Il s'agissait du premier vol classifié pour Falcon Heavy et première mission opérationnelle de sécurité nationale pour le compte de l'United States Space Force.

La charge utile comprenait deux satellites distincts et des charges utiles secondaires, dont un satellite militaire dénommé TETRA-1. Le Space Systems Command de l'armée américaine a uniquement communiqué sur la mise en orbite de plusieurs satellites pour l'Innovation and Prototyping Delta. Cela implique notamment des technologies pour le suivi d'objets dans l'espace.

Avec atterrissage des deux boosters

Pour cette mission USS-44 avec Falcon Heavy, les deux boosters de la fusée ont été récupérés via un atterrissage sur la terre ferme. En raison de la consommation de carburant nécessaire pour la mission, il n'y a par contre pas eu de récupération de l'étage central qui est retombé dans l'océan, comme pour des fusées traditionnelles.

SpaceX souligne que c'était le premier lancement et atterrissage pour les propulseurs d'appoint de Falcon Heavy. Ils vont servir pour un nouveau vol lors d'une future mission pour l'US Space Force. À noter par ailleurs que la mission USSF-44 était le 50e lancement de cette année pour SpaceX.

N.B. : Source images : SpaceX.