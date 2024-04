Bethesda se réjouit de voir le succès rencontré par l'adaptation en série de sa franchise de jeux vidéo Fallout sur Amazon Prime. Une série qui a relancé l'intérêt global des joueurs pour la saga et permet de faire découvrir l'univers à des millions de personnes y étant étrangères jusque là.

Il faut dire que la franchise avait quelque peu perdu de sa superbe avec la sortie de Fallout 76, un épisode qui n'a pas rencontré le succès attendu du fait de nombreux bugs et de promesses non tenues. Si Bethesda a mis quelques années à corriger son jeu pour l'amener à la hauteur des attentes, le titre reste l'un des moins appréciés des joueurs.

Et pas question d'attendre un Fallout 5 de sitôt... Le studio a déjà énormément de projets en cours. Le studio s'est lancé dans le développement de The Elder Scrolls 6, un titre d'envergure qui demande énormément de ressources en personnel, temps et en argent et dont la sortie n'est pas prévue avant 2026.

Si Bethesda devait se lancer dans la préparation d'un Fallout 5, ce dernier ne devrait pas arriver avant 2030 dans le meilleur des cas.

Néanmoins, le studio a déjà des idées concernant son jeu. Todd Howard aurait ainsi partagé aux réalisateurs de la série Fallout ce qu'ils envisageaient pour Fallout 5 afin d'éviter que la série ne s'éloigne trop de ce que les développeurs ont prévu pour la suite de la franchise vidéoludique.

Bethesda rassure toutefois en indiquant qu'il serait sans aucun doute possible de récupérer le moteur physique de Starfield pour accélérer le développement de Fallout 5.