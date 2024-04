Avec la sortie de l'adaptation de Fallout en série par Amazon Prime, ce sont des millions de spectateurs qui ont découvert ou redécouvert l'univers de la franchise. Véritable succès, la série a également relancé les affaires de Bethesda qui voit les joueurs revenir en masse sur Fallout 4, au point que l'éditeur vient de sortie un patch next gen pour son titre initialement sorti en 2015.

Rapidement, les joueurs ont interpellé Bethesda sur l'accélération du projet de Fallout 5 en prenant pour argument principal le succès rencontré par la série et l'attrait relancé pour la franchise en général.

Fallout 5 : un agenda complexe

Néanmoins, Todd Howard avait rapidement indiqué que le projet était en réflexion et que les bases du scénario étaient posées, sans qu'il ne soit actuellement possible pour le studio de plancher davantage sur le projet. Bethesda est ainsi particulièrement occupé avec le développement de The Elder Scrolls 6 qui canalise la majorité des ressources financières et humaines du groupe. Pas question de voir un quelconque Fallout 5 sortir avant 2030...

Mais selon de nouvelles indiscrétions partagées par Jez Corden, la situation pourrait changer Fallout 5 aurait une chance de sortir bien plus tôt, à une condition : que ce ne soit pas Bethesda qui se charge de son développement.

Bethesda appartient à Xbox et Microsoft est bien consciente de la demande autour de Fallout 5 ou d'un quelconque nouveau jeu tiré de la franchise. Et autant dire que la marque souhaite surfer sur la popularité de la franchise au meilleur moment pour faire exploser les ventes... C'est pourquoi Xbox pourrait faire le choix de confier le développement du prochain Fallout à un autre studio, et cela pourrait être Obsidian Entertainement, qui avait déjà travaillé sur Fallout New Vegas, un opus ayant également connu un certain succès en son temps.

D'ailleurs, Obsidien Entertainement est sur le point de boucler un projet majeur avec Avowed, un titre qui sortira plus tard cette année. L'agenda du studio est ensuite libre et il pourrait donc accueillir le projet Fallout dans la foulée.

Reste à savoir si Microsoft fera ce choix qui pourrait s'avérer risqué : la précipitation n'est pas souvent rentable dans l'univers du jeu vidéo, et qui plus est, d'ici à ce que le jeu sorte, même en catastrophe, le soufflé autour de la série Fallout pourrait être retombé, il faudra donc convaincre par un jeu véritablement travaillé et soigné, chose difficile à proposer dans un temps limité...