La série Fallout diffusée sur Amazon Prime a connu un succès retentissant : bien réalisée, fidèle à l'esprit et à l'univers de la franchise vidéoludique, elle représente une des bonnes surprises de cette année.

Bethesda a rapidement surfé sur le succès de la série en proposant des patch nouvelle génération de Fallout 4 d'un côté, puis de Fallout 76 de l'autre... Des mises à jour de contenu qui sont toutefois loin de satisfaire l'appétit des joueurs et autres nouveaux venus autour de la franchise.

On aurait ainsi pu penser que Bethesda accélérerait le développement de Fallout 5, mais il n'en est visiblement pas question... Bethesda a pris la parole pour indiquer diriger ses efforts sur l'extension de Starfield en priorité.

Le studio a bel et bien des projets pour un prochain Fallout, et Todd Howard a indiqué avoir partagé dans les grandes lignes quelques informations avec les show runners de la série afin de conserver une certaine concordance avec ce qui est prévu dans le prochain jeu vidéo.

Mais la priorité actuelle est de redresser Starfield et de façon durable, avant de rediriger les efforts vers Fallout. Qui plus est, il n'est pas question pour Bethesda de sortir un Fallout à la hâte, et de subir les critiques rencontrées avec Fallout 76 sorti prématurément et farci de bugs et problèmes... Todd Howard l'a d'ailleurs rappelé : "Nous voulons faire les choses bien et nous assurer que tout ce que nous faisons se transforme en moment marquant pour tous ceux qui aiment ces jeux autant que nous."

Pas la peine donc d'attendre un nouveau Fallout de si tôt, la série prendra de l'avance sur le jeu vidéo, ou pas d'ailleurs puisque la fin de la première saison nous laissait entrevoir la ville de New Vegas...