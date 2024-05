Face au regain de succès autour de la franchise Fallout suite à la sortie de l'adaptation en série sur Amazon Prime, le titre de Bethesda s'affiche un peu partout.

En marge des mises à jour majeures apportées à Fallout 4 et Fallout 76, voilà que la franchise de Bethesda s'invite même dans une licence concurrente : Fortnite.

Le Battle Royale d'Epic Games continue ainsi de multiplier les collaborations et les apparitions en tout genre, et désormais c'est donc l'univers de Fallout qui débarque dans le jeu. Fortnite profitera ainsi du succès relancé autour de Fallout, et Bethesda s'offrira un nouveau coup de projecteur auprès des millions de joueurs du FPS à travers le monde.

Les joueurs devraient ainsi voir arriver de nouveaux skins, très probablement des combinaisons d'abris ou des armures, ainsi que des armes emblématiques de la saga. Epic Games n'a encore pas confirmé la date de lancement de la collaboration ni le contenu exact, mais cela ne saurait trop tarder.