Après un Far Cry 6 en demi-teinte critiqué pour son côté quelque peu exubérant, mais répétitif, Ubisoft a visiblement ressenti le besoin de renouveller sa franchise. La saga reste assez forte auprès des joueurs et il ne tient qu'aux studios d'exploiter son plein potentiel.

Drew Holmes a récemment repris la main sur la franchise et selon de nouvelles fuites, "Project Blackbird", le nom de code de Far Cry 7 serait déjà en bonne voie. Le titre serait déjà en développement depuis plusieurs mois auprès des studios d'Ubisoft Montréal et Toronto.

Un système original pour donner une nouvelle dimension au jeu

Les fuites autour du projet évoquent un jeu qui redonnera de l'importance à la trama narrative, avec un scénario plus poussé que dans les précédents épisodes, quitte à avoir un peu moins de liberté au sein du titre. L'histoire se déroulerait sur l'île fictive de Kimsan dans la Mer Jaune au large de la Corée. Il s'agirait pour le joueur de venir au secours de sa famille capturée par un groupe local se faisant appeler "Les enfants de la Vérité".

Pour donner un peu de mordant au titre, Ubisoft aurait prévu un ultimatum : le joueur n'aurait que 72 heures pour sauver sa famille dans le jeu, équivalent à 24 heures réelles de temps de jeu. Le décompte temporel arréterait de s'égrainer lorsque l'on se retrouve dans un lieu sécurisé pour permettre au joueur de souffler et de se préparer ou de récupérer. Ce système devrait créer une tension et encourager les joueurs à mieux planifier leurs actions. Des stratégies pourraient ainsi être adoptées et le joueur devrait ainsi mieux anticiper sa progression pour faire correspondre ses assauts avec le cycle jour / nuit qui rythmera la vie sur l'île.

Si l'information venait à se confirmer, Ubisoft pourrait avoir trouvé un moyen original de redonner un peu de saveur à une franchise qui tourne en rond depuis quelques épisodes et manque clairement de fraicheur.