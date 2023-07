Depuis quelques jours, on peut mettre la main sur le code source intégral de Far Cry sur la toile. Le jeu sorti en 2014 s'affiche ainsi sur Internet Archive dans sa version 1.34, les auteurs annoncent que le code est complet. Il s'agirait de la version PC du titre d'Ubisoft.

Selon les hypothèses partagées ci et là, ce serait un ancien employé de Crytek qui aurait partagé le code à quelques amis, l'un d'entre eux ayant eu l'indélicatesse de le partager en ligne.

Le code source dans la nature

Presque 20 ans plus tard, qu'est ce que cela implique pour Far Cry ? Et bien les moddeurs vont pouvoir mettre la main sur le titre et développer une foule d'améliorations et optimisations pour le jeu. On peut s'attendre à un travail énorme, notamment parce que le titre était peu optimisé à son lancement, qu'il ne prend pas en charge les nouvelles technologies de traitement d'image, et que globalement, l'IA était assez médiocre avec une gestion des véhicules catastrophique et une furtivité anecdotique.

Ubisoft n'a pas communiqué sur le sujet pour l'instant, et il faudra l'autorisation de l'éditeur pour que les mods sortent pour la version officielle du jeu. Ces modifications sont généralement tolérées par les grands éditeurs, à condition d'en faire un usage non commercial. Reste à savoir ce qu'il en sera, mais le titre a toutes ses chances.