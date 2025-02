Far Cry New Dawn n'est pas le plus populaire des épisodes de la franchise d'Ubisoft. À la croisée du Shooter FPS et du RPG, le titre plonge le joueur dans une campagne américaine post apocalyptique parsemée de bandits, de véhicules dignes de la franchise Mad Max et de plantes mutantes.

Et puisqu'il n'est pas le plus populaire des épisodes de Far Cry, Ubisoft avait rapidement mis de côté son titre, pourtant sorti sur les consoles de salon de dernière génération...

Finalement, sans que personne ne s'y attende, l'éditeur français a fini par déployer un patch à destination du titre qui se rend par ailleurs disponible au sein du Xbox Game pass à compter d'aujourd'hui. Far Cry New Dawn profite ainsi désormais d'un mode graphique 60 FPS qui devrait donc offrir plus de fluidité aux joueurs.

La situation reste assez controversée au sein de l'éditeur qui peine encore à proposer ce type de fonctionnalité sur d'autres titres plus populaires comme Assassin's Creed Unity, Far Cry 3 Blood Dragon et bien d'autres... Mais compte tenu de la situation tendue chez Ubisoft, mieux vaut ne rien attendre sur ces anciens titres ou du moins pas dans un avenir proche.