Voilà qui risque fort de déplaire aux acheteurs qui ont payé plein pot leur Apple Watch Series 9 et Ultra 2 : la fonctionnalité SpO2 de mesure du taux d'oxygène dans le sang va disparaitre.

Le mois dernier, l'ITC, gendarme américain du commerce international était saisi par l'entreprise Masimo qui indiquait qu'Apple exploitait une de ses technologies brevetées dans ses dernières montres connectées sans aucun accord préalable. En conséquence, le régulateur ordonnait l'arrêt complet des ventes des modèles de montres incriminées, le temps qu'Apple et Masimo trouvent un accord.

Apple avait fait jouer ses relations à Washington, comme cela avait été le cas auparavant suite à une affaire similaire impliquant des brevets appartenant à Samsung. Barack Obama était alors intervenu pour gracier la marque et lui permettre de reprendre ses activités... Mais pas cette fois.

Pas d'entente sur l'exploitation des brevets

En attendant que la cour d'appel fédérale se prononce sur le maintien de l'interdiction ou non, Apple prend les devants et retire tout simplement la fonction de ses appareils. Il y a fort à parier qu'Apple n'obtiendra pas gain de cause dans l'affaire, et la firme ne souhaite visiblement pas entamer de discussions avec Masimo pour un quelconque droit d'exploitation des technologies en cause. D'ailleurs, l'affrontement entre Masimo et Apple ne remonte pas au mois dernier, mais à plusieurs années en arrière : du temps passé à s'affronter plutôt qu'à trouver des accords qu'Apple paie désormais au prix fort.

Apple livre ainsi déjà des stocks d'Apple Watch modifiée dans ses Apple Store aux USA, et une prochaine mise à jour forcée viendra supprimer la fonctionnalité sur les montres déjà en circulation.

Pour celles et ceux qui ont justement choisi une Apple Watch pour la fonction SpO2, la nouvelle sera difficile à digérer, d'autant que les dispositifs d'Apple sont loin d'être bon marché... En outre, une grande partie de la communication d'Apple se fait sur la partie suivi de santé de ses montres, et spécialement sur le relevé de SpO2 pour ses derniers appareils... Car en marge de ces données brutes, Apple comptait également déployer d'autres fonctions misant sur ces données, notamment la détection d'apnée du sommeil, une fonction là encore survendue aux consommateurs...