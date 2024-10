Apple a beau être une société d'envergure, elle n'est pas moins la cible d'individus malveillants. Et un duo de ressortissants chinois a réussi à duper la firme en détournant plusieurs millions de dollars au fil d'une fraude bien organisée.

Haotian Sun et Pengfei Xue viennent d'être respectivement condamnés à 57 et 54 mois de prison par la justice américaine. En cause, la mise au grand jour d'une vaste opération d'escroquerie contre Apple sur les deux dernières années. Pendant 2 ans, leur combine a réussi à détourner l'équivalent de 2,5 millions de dollars.

L'arnaque était la suivante : les deux individus envoyaient des iPhone contrefaits impossibles à réparer au SAV d'Apple. En échange, Apple leur renvoyait des iPhone neufs en remplacement.

Les deux hommes étaient bien au fait des procédures du SAV d'Apple, et prenaient soin d'envoyer des appareils que les techniciens déclaraient hors service avant de se lancer dans de lourdes investigations, déclenchant ainsi immédiatement une procédure de remplacement par un appareil neuf.

Le duo d'escroc s'alimentait en iPhones contrefaits depuis Hong Kong, qu'ils falsifiaient ensuite avec de faux numéros de série et IMEI avant de les envoyer chez Apple.

Entre 2017 et 2019, les deux hommes auraient ainsi pu échanger 6 000 iPhone. Il aura fallu plusieurs mois d'enquête pour mettre à jour le réseau.