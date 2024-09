La chose est bien connue : si l'affaire parait trop belle pour être vraie, c'est certainement qu'il y a un problème.

De nombreux internautes rapportent avait fait l'objet d'une arnaque sur la plateforme de vente en ligne roumaine Olx, un équivalent local à Le BonCoin. Des annonces se multiplient concernant la vente de processeurs AMD Ryzen 7 7800X3D à un prix imbattable de seulement 300€, neuf.

Les processeurs arrivent en boite, affichent bien un capot avec les gravures AMD et la bonne référence, mais voilà, une fois installé le PC refuse de démarrer. Rien ne différencie, en apparence le faux processeur du vrai, ou presque. La couleur du circuit imprimé est très légèrement différente, les condensateurs ne présentent pas d'adhésif, et le panneau est légèrement plus bas de 0.3 mm que l'original... Rien d'évident donc, même pour des connaisseurs...

En retirant le capot, on se rend compte de la supercherie : pas de die, mais du plastique. L'emballage du CPU est également identique au vrai et l'on fait ainsi face à de la fraude très bien organisée, avec un soin particulier apporté à l'ensemble pour tromper les acheteurs jusqu'au dernier moment.

Jusqu'ici, la fraude sur les processeurs consistait à faire passer des puces d'ancienne génération ou de référence d'entrée de gamme pour des puces plus récentes et haut de gamme. Là, il est question de produire des faux avec un haut niveau de détails.

Attention donc aux offres trop alléchantes sur les sites inconnus, l'arnaque n'est jamais très loin, et en cas de doute, l'abstention prime sur tout le reste.