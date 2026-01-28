C'est une cyberattaque qui avait pu passer sous les radars de la médiatisation. La Fédération française de natation (FFN) indique avoir porté plainte après un incident de cybersécurité ayant touché sa plateforme de gestion administrative Extranat.

Avec vol de données, la cyberattaque a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025. Le mois dernier, la FFF avait communiqué à ce sujet auprès des membres de son réseau, tandis que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait été notifiée de la violation de données.

" L'incident a pu exposer des données à caractère personnel issues de nos bases de données. Sont concernés, les informations d'identité et d'état civil (nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, nationalité), les coordonnées (adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone), ainsi que le numéro de licencié ", a indiqué la FFN qui compte plus de 400 000 licenciés.

Une trop longue série...

D'après la FFN et l'information de l'époque, des éléments relatifs à la vie fédérale et sportive (résultats et performances, diplômes fédéraux et d'officiels) ont également pu être compromis.

" À ce jour, aucune donnée bancaire n'a été identifiée parmi les éléments compromis et la FFN ne stocke pas de dossiers médicaux dans les systèmes visés ", avait par contre souligné la FFN, tout en lançant le traditionnel appel à la vigilance face à des risques accrus de tentatives de phishing.

Des cyberattaques similaires ont touché la Fédération française de golf, la Fédération française de tennis, la Fédération française de tir et la Fédération française de football. Sans oublier le ministère des Sports dans un autre registre.