Fezibo est une marque spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles ergonomiques, en particulier les bureaux assis-debout (électriques ou non), les chaises, les accessoires de bureau et d'autres produits destinés à améliorer le confort du poste de travail. Fezibo met l'accent sur l'innovation, la qualité des matériaux et les fonctionnalités dans ses produits, tout en restant compétitif en termes de prix sur le marché mondial.

La marque a ainsi obtenu plusieurs certifications, dont les FCC, UL et CE. Tous les matériaux utilisés pour les bureaux sont certifiés FSC pour leur durabilité et sont conçus conformément aux normes les plus rigoureuses en matière de qualité, d'ergonomie et de longévité. Un (très) bon point donc.

Fezibo se distingue par plusieurs avantages clés :

Stabilité et douceur de fonctionnement inégalées : Fezibo propose les tables élévatrices parmi les plus stables, les plus solides et les plus douces du marché. Large gamme d'options abordables : Que vous recherchiez une gamme de prix, une fonction ou un style spécifique, Fezibo propose les options les plus économiques et les plus intéressantes. Pionniers de l'intégration du style domestique : Fezibo est la première marque à intégrer de manière transparente les styles de décoration d'intérieur dans les bureaux debout, offrant des designs uniques tels que les styles Mid-Century, Bohemian et Luxurious.





Fezibo propose en ce moment sur son site de très belles remises, par exemple sur l'ensemble de ses bureaux assis-debout. Pour l'occasion, nous avons sélectionné deux modèles que nous allons vous présenter plus en détail.

A noter qu'en vous abonnant à leur newsletter, vous pourrez également obtenir un coupon de réduction supplémentaire de 5% valable sur tout le site.





Voici tout d'abord le bureau assis-debout électrique Fezibo Weston.

Il est accompagné d'un plateau de 160 x 60 cm disponible en Chêne foncé ou Rustique clair et dispose d'un crochet latéral, d'un porte-gobelet, de deux passe-câbles et de clips de gestion des câbles.

Un clavier multifonction, avec des hauteurs prédéfinies pour s'asseoir et se lever, vous offre un contrôle simple et intuitif et le bureau est équipé d'un système anti-collision, garantissant une protection contre les dommages potentiels.

Conçu pour durer, le bureau est fabriqué en acier inoxydable et a été testé pour supporter jusqu'à 60 kg. Son fonctionnement est silencieux, avec un niveau sonore inférieur à 50 dB.

Le bureau électrique Fezibo Weston est en promotion à 199,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 150 € avec livraison gratuite sous 6 à 10 jours ouvrables.





On passe maintenant au deuxième modèle, le Fezibo Worland.

Le Worland est un bureau en forme de L réversible doté de trois moteurs et de tiroirs supérieurs, pratique pour placer dans un coin.

Il offre une surface spacieuse de 160 x 120 cm et est proposé en plusieurs coloris.

Ajustez facilement la hauteur de votre bureau à n'importe quel niveau dans la plage disponible avec les boutons haut / bas, et grâce aux 3 boutons de préréglage, il est possible de mémoriser vos hauteurs préférées.

Les trois moteurs fonctionnent de concert pour vous offrir une stabilité optimale lors de l'utilisation, et la vitesse de levage de 25 mm/sec vous permet de passer en douceur de la position debout à assise ou inversement.



Avec une capacité de charge de 150 kg, vous pouvez installer votre équipement dessus sans souci de surcharge.

Le bureau réglable Fezibo Worland est en ce moment à 529,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 170 € avec expédition gratuite en 6 à 10 jours ouvrés.

Retrouvez l'ensemble des offres du moment sur la page des promotions Fezibo ou allez jeter un œil aux meilleures ventes des bureaux assis-debout Fezibo pour découvrir les modèles vedettes.