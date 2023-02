Final Fantasy XVI est un des jeux les plus attendus de l'année, et comme toujours du côté de la franchise et de Square Enix, on a mis les petits plats dans les grands pour ravir les joueurs.

Le dernier épisode en date d'un des RPG les plus populaires de l'histoire sortira le 22 juin 2023 sur PlayStation 5 et ce, pour une exclusivité de 6 mois. Il faudra donc attendre 2024 pour voir le titre arriver sur d'autres plateformes.

Une luxueuse édition collector

D'ici là, les joueurs auront donc simplement le choix de la version à acheter : standard ou collector. Et du côté de la collector, le contenu s'annonce particulièrement séduisant, il fait d'ailleurs l'objet d'une vidéo de présentation.

On pourra ainsi compter sur :

Une boite collector en métal illustré qui reprend un dessin de Yoshitaka Amano