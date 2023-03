Après un peu plus de 3 années d'attente et une présentation lors d'un événement PlayStation en 2020, Final Fantasy XVI va prochainement se rendre disponible. Le titre sera une exclusivité temporaire PlayStation et les développeurs ont travaillé conjointement pour optimiser au maximum le titre pour la PS5 de Sony.

La durée de vie évoquée

Le jeu opère quelques changements majeurs dans la franchise qui s'oriente bien plus vers l'action que ses prédécesseurs, mais pour autant, l'histoire sera bien au coeur du jeu avec un contenu qui s'annonce dense et très riche.

On évoque désormais la durée de vie du titre qui, comme c'est généralement le cas avec les jeux Final Fantasy, s'annonce colossale. Les cadres en charge du développement du jeu ont récemment confié que le titre proposerait entre 70 et 80h de jeu pour finir le titre à 100%.

Concernant les joueurs qui souhaitent se limiter à l'histoire principale, il faudra miser sur 35 à 40 heures de jeu. Cela n'a pas toujours été le cas puisque les développeurs indiquaient tabler, à l'origine, sur une 20aine d'heures de jeu, avant d'ajouter ci et là des éléments qui ont fini par doper le contenu du titre.

On sait que Final Fantasy XVI proposera pas moins de 11 heures de cinématiques qui s'annoncent plus réussies les unes que les autres et apporteront des informations critiques sur l'univers de Valisthéa ainsi que l'intrigue du jeu.