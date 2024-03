L'Arcep publie les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit pour le dernier trimestre 2023. Le gendarme des télécoms persiste et signe, le rythme des déploiements en fibre optique marquent nettement le pas.

Au 31 décembre 2023, près de 38 millions de locaux sont raccordables à la fibre optique de bout en bout (FTTH). Avec 44,1 millions de locaux recensés par les opérateurs, la couverture en fibre optique atteint 86 % et a progressé de 2 points sur le dernier trimestre.

Lors du quatrième trimestre 2023, 1 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre optique. L'Arcep souligne que c'est 25 % de moins qu'au cours du dernier trimestre 2022. Globalement, le rythme des déploiements a également baissé de 25 % entre 2022 et 2023.

Plus de 21 millions d'abonnements FTTH

Le nombre d'abonnements en fibre optique augmente de 835 000 au quatrième trimestre 2023 et atteint 21,4 millions, ce qui représente 66 % des abonnements internet à haut et très haut débit, et plus de 88 % des abonnements internet très haut débit.

En comparaison à une hausse de 965 000 abonnements au quatrième trimestre 2022, la croissance du nombre d'abonnements en fibre optique ralentit, mais elle demeure toutefois soutenue.

Le nombre total d'abonnements à haut et très haut débit s'élève à 32,3 millions fin 2023. Le nombre d'abonnements internet à haut débit est d'environ 8,1 millions. Rappelons que la définition retenue pour le très haut débit est un débit descendant de 30 Mbit/s ou plus.

Dans le contexte d'un nouvel accord

Cette semaine, un accord a été officiellement signé entre l'État et Orange pour le déploiement de la fibre optique d'ici fin 2025. Il doit notamment permettre d'atteindre une couverture de 98,5 % dans les zones moyennement denses, contre 88 % actuellement.

Dans un avis, l'Arcep a regretté des engagements d'Orange qui sont limités dans le temps. Avec le raccordement de 1,12 million de locaux supplémentaires dans les zones moins denses, l'Arcep estime par ailleurs que 3 % pourraient ne pas être raccordables à fin 2025.