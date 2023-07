À la fin du premier trimestre 2023, le nombre d'abonnements en fibre optique (FTTH ; fibre optique de bout en bout) atteint 19 millions en France, soit environ 60 % du nombre total d'abonnements Internet. Ce sont 35,3 millions de locaux qui sont raccordables au FTTH, ce qui représente un peu plus de 80 % des locaux du territoire national.

C'est dans ce contexte que l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a publié son observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique, avec des chiffres au 30 avril 2023. Il agrège des données recueillies auprès des opérateurs d'infrastructure et des opérateurs commerciaux.

Deux types d'indicateurs sont mis en évidence. Le taux d'échecs au raccordement et le taux de pannes intervenues sur les réseaux FTTH. Ils sont déclarés et signalés par les opérateurs commerciaux à l'opérateur d'infrastructure.

Altitude, Altice et Free Infrastructure

Entre novembre 2022 et avril 2023, les taux d'échecs au raccordement par réseau ont été les plus élevés dans les départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Essonne, Calvados, Corrèze, Eure, Saône-et-Loire, Nord, Puy-de-Dôme, Yvelines, Morbihan, Haute-Savoie, Isère, Ain et Loire-Atlantique.

Les opérateurs d'infrastructure les plus concernés sont Altitude et ses nombreuses filiales (Resoptic, Tutor Nancy, Tutor Europ'Essonne, Sequantic Telecom, Tutor Calvados, Seine Essonne THD...), Altice (XpFibre) et Free Infrastructure où l'amélioration est très sensible depuis le début de l'année.

Pour les taux de pannes, le département de l'Essone est le plus touché avec Altitude comme opérateur d'infrastructure (Sequantic Telecom, Tutor Europ'Essonne et Seine Essonne THD), devant la Seine-Saint-Denis avec Altice (XpFibre).

" Une partie des réseaux, regroupant environ 2 % des lignes exploitées sur le territoire, présente des taux d'incidents significativement plus élevés que la moyenne nationale. Ces réseaux, qualifiés d'accidentogènes, font aujourd'hui l'objet, pour la plupart, de travaux de remise en état par les opérateurs d'infrastructure qui les exploite ", souligne l'Arcep.

L'Avicca s'agace de la présentation de l'Arcep

L'Arcep veut croire que son observatoire permettra aux collectivités locales et à toutes les parties prenantes " d'apprécier les effets des plans de reprise des réseaux engagés par les opérateurs d'infrastructure. "

L'Avicca (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel) n'a toutefois guère apprécié cet observatoire pour la qualité des réseaux en fibre optique. Elle estime qu'il " dédouane et conforte les 4 opérateurs commerciaux dans leur approche entêtée des raccordements FTTH. "

L'association avait pointé du doigt les effets délétères du mode STOC (Sous-Traitance Opérateur Commercial) sur les réseaux FTTH déployés, dont les " plats de nouilles " avec les câbles dans les armoires, par exemple.

" L'Arcep contribue par le présent observatoire, et malgré toutes les précautions prises par le régulateur pour expliciter les cartes et graphiques, à diffuser dans les esprits que lorsqu'il y a un problème, une panne, une dégradation, c'est que le réseau a été mal construit. C'est tout bonnement inacceptable ! "