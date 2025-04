Dans son dernier observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique (PDF), l'Arcep inaugure de nouveaux indicateurs sur la réalisation des raccordements par les opérateurs commerciaux. Parmi ceux-ci, le taux de malfaçons reprises dans un délai de 30 jours.

Sur les données collectées entre février 2024 et septembre 2024, Orange arrive en première position avec 94 % des malfaçons signalées qui sont reprises dans un délai de 30 jours. Ce taux est de 91 % pour Bouygues Telecom et baisse à 79 % pour SFR. Il chute à 49 % pour Free.

L'Arcep souligne simplement des « disparités entre les opérateurs dans la qualité des raccordements qu'ils réalisent et la reprise des malfaçons constatées ». Elle ajoute que « certaines malfaçons étant plus complexes à corriger que d'autres, le délai de correction peut en être affecté ».

Des indicateurs amenés à évoluer

Concernant le taux de raccordements non conformes par typologie de malfaçon, le taux de malfaçons détectées les plus critiques était de 5 % pour Orange au troisième trimestre 2024, 7 % pour Bouygues Telecom, 9 % pour SFR et 13 % pour Free.

Sur ce critère et par rapport au premier trimestre 2024, l'amélioration la plus notable a été du côté de SFR, même si c'est une amélioration globale. À noter que les indicateurs reposent uniquement sur les données de l'opérateur d'infrastructure Altitude.

« Ces indicateurs constituent un premier exercice de représentation de la qualité des raccordements réalisés par les opérateurs commerciaux et pourraient être amenés à évoluer au regard des travaux qui se poursuivent avec l'ensemble des opérateurs », précise l'autorité des télécoms.