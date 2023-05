C'est une panne d'ampleur qui a frappé les serveurs de jeux d'Electronic Arts hier dans la journée. Le site DownDetector a ainsi enregistré des milliers de rapports d'incidents, tous les continents semblent avoir été touchés.

FIFA s'est écoulé à plus de 1,75 million d'exemplaires rien qu'en France, la franchise s'installant dans le TOP 5 des meilleures ventes chaque année. Il n'est donc pas étonnant de voir la gronde monter chez les joueurs... D'ailleurs le réseau Twitter a rapidement croulé sous les messages de ces derniers.

Notons que la panne ne touche pas que FIFA 23, elle semble plus générale et propre aux infrastructures du géant américain. Depuis hier d'autres jeux sont également difficilement jouables, notamment les franchises UFC et F1, Battlefield, Battlefront...

Toute la problématique de la situation est qu'en fonction des jeux, certains ne sont pas jouables en ligne quand d'autres ne sont pas jouables du tout, y compris en solo, les serveurs d'identification à EA étant également impactés.

EA a simplement indiqué hier enquêter sur la situation, qui devrait être rétablie depuis cette nuit... Néanmoins, certains joueurs indiquent continuer à rencontrer des problèmes d'identification. Le problème pourrait donc durer encore quelques heures chez les plus malchanceux.