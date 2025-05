Le vélo électrique pliant Fiido D11, que nous avions testé en novembre 2020, revient en 2025 dans une version entièrement revisitée, grâce aux retours d’expérience utilisateurs. Il conserve son format compact et pratique, tout en intégrant des améliorations majeures en matière de confort, de sécurité et de performance.

Son cadre en aluminium en forme de M est conçu pour offrir une grande stabilité pendant la conduite. Grâce à cette structure, le vélo reste parfaitement rigide, même lorsqu’il est plié, garantissant un transport sûr et sans jeu. En quelques gestes, le D11 se plie en un format réduit de 840 x 400 x 740 mm.

Côté motorisation, le Fiido D11 2025 embarque un moteur de 250 W situé dans le moyeu arrière, offrant une assistance électrique fluide jusqu’à 25 km/h. La grande nouveauté de cette génération réside dans l'intégration d’un capteur de couple à la place du traditionnel capteur de cadence. Ce capteur analyse la pression exercée sur les pédales et ajuste instantanément l’assistance moteur, offrant un pédalage plus fluide et instinctif, particulièrement appréciable lors des démarrages en côte ou des accélérations.

La batterie lithium-ion de 36 V / 417,6 Wh, amovible et discrètement logée dans la tige de selle, permet d’atteindre jusqu’à 86 km d’autonomie en assistance. Le changement de vitesse est assuré par une transmission Shimano à 7 rapports, optimisée pour s’adapter aussi bien aux parcours plats qu’aux terrains légèrement vallonnés.

La position de conduite a été revue avec un nouveau guidon relevé, permettant une posture plus droite et moins fatigante. Les freins à disque hydrauliques, une amélioration significative par rapport aux freins mécaniques de l’ancien modèle, assurent un freinage précis, souple et performant, même sous la pluie. Les garde-boue, les pneus CST de 20 x 1,75 pouces, ainsi qu’un système d’éclairage LED à l’avant et à l’arrière renforcent encore davantage sa fiabilité.

Le D11 2025 embarque un écran LCD pour garder un œil sur les données essentielles (vitesse, niveau de batterie, mode d’assistance), un régulateur de vitesse désactivable et une béquille repositionnée pour une meilleure stabilité à l’arrêt.

Avec un poids de seulement 19,5 kg, il est aussi facilement transportable.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le vélo électrique pliant Fiido D11 2025 à seulement 999 € au lieu de 1 299 € dans le cadre de son lancement, avec une garantie de 2 ans incluse et la livraison gratuite depuis l'UE.