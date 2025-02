Fiido, fondée en 2016, est devenue un leader des vélos électriques en alliant innovation, qualité et durabilité. La marque propose des solutions de mobilité durable, avec des vélos performants, élégants et accessibles, conçus pour le confort et la technologie.

Fiido vient de lancer sa grande campagne "Échangez vos anciens kilomètres contre une nouvelle balade", une initiative qui met les cyclistes à l'honneur et récompense leur engagement pour une mobilité durable. En transformant les kilomètres parcourus en avantages exclusifs, Fiido offre l’opportunité d'améliorer son équipement tout en contribuant à un environnement plus propre. Que vous possédiez un vélo Fiido ou non, vous êtes invité à participer à ce programme d’échange.

Avec cette campagne, Fiido souhaite remercier ses fidèles utilisateurs et encourager de nouveaux adeptes. Plus vous avez roulé, plus votre récompense est généreuse !

Comment ça fonctionne ?

Du 11 février au 10 mars 2025, les participants peuvent échanger le kilométrage ou l’ancienneté de leur vélo électrique contre des récompenses exclusives.

Le gros lot : les 99 premiers participants ayant parcouru au moins 20 000 km ou possédant leur vélo depuis au moins 7 ans recevront un vélo Fiido gratuit.



Autres récompenses : des réductions importantes sur une sélection de vélos Fiido, disponibles en quantités limitées.



Les offres sont attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi.

Comment participer ?



Même si votre vélo ne possède pas de compteur kilométrique, la procédure est simple :

1. Fournissez une preuve de votre parcours :

Si votre vélo possède un compteur : envoyez une capture/photo du kilométrage, ainsi que le numéro du cadre, le numéro de commande, le numéro du moteur et une preuve d’achat.





Si votre vélo n’a pas de compteur : fournissez le numéro de cadre, le numéro de commande, le numéro du moteur et une preuve d’achat. Le kilométrage sera estimé en fonction de la date d’achat.





2. Soumettez vos informations en ligne :



Rendez-vous sur la page de la campagne "Échangez vos kilomètres passés contre une nouvelle aventure" et téléchargez les documents nécessaires. Chaque vélo permet d’obtenir un seul bon de réduction.





3. Attendez la validation et la réception de votre récompense :

Les demandes sont traitées dans l’ordre de réception. Les bons de réduction validés sont envoyés par e-mail sous 3 jours ouvrés et sont utilisables jusqu’au 31 mai 2025.





Quels modèles sont concernés ?



Les vélos éligibles à l’échange sont les modèles C11, C11 Pro, C21, D3P Pro, T2 et X, tous disponibles en stock. La livraison est assurée sous 4 à 10 jours ouvrés dans l’Union européenne (hors îles).

Si vous ne possédez pas encore de vélo Fiido, vous pouvez contacter le service client pour découvrir comment participer.

Rendez-vous sur https://fr.fiido.com/pages/turn-old-miles-into-new-ride avant le 10 mars 2025 pour rejoindre le mouvement !