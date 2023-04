Déployé dans les années 1970, le cuivre, ce réseau vieillissant et difficile à maintenir, sera donc remplacé par la fibre optique de manière progressive. Actuellement, 80 % des ménages français sont déjà raccordables à la fibre et la totalité le sera d'ici fin 2025.

Malgré le fait que passer de l'ADSL à la fibre puisse être parfois compliqué, le consommateur a tout à y gagner. Tandis que le débit moyen d'une connexion ADSL est limité à 20 Mbps, une connexion à la fibre peut atteindre une vitesse de plus de 100 fois supérieure. En outre, la fibre offre une plus grande stabilité et une latence plus faible, ce qui permet d'accéder à des services exigeants tels que la visioconférence ou les jeux vidéo en ligne. L'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms, rappelle sur sa page consacrée à la fin de l'ADSL qu'un abonné à la fibre consomme quatre fois moins de kWh qu'un abonné au cuivre, c'est donc également une démarche écologique.

Qui est concerné ?

En 2022, le nombre d'abonnés à la fibre en France a dépassé celui de l'ADSL. Néanmoins, à la fin de cette même année, plus de 9 millions de personnes étaient encore abonnées à l'ADSL. De plus, seulement un peu plus d'une entreprise sur deux (55 %) a effectué le changement vers la fibre. Ce retard est dû à un manque d'information, à une échéance jugée trop éloignée ou simplement au désir de ne pas changer tant que "ça fonctionne".

Dans les six premières villes pilotes qui sont passées au tout IP, environ 8 % des abonnés n'avaient pas effectué le changement, soit environ 800 foyers ou entreprises sur les 11 000 locaux concernés.

Quel est le planning ?

En tant que propriétaire du réseau cuivre, Orange est responsable de sa fermeture et de sa gestion. Le plan d'extinction de l'opérateur historique prévoit un planning en deux phases. La première phase, appelée phase d'expérimentation, s'étendra jusqu'en 2025. Elle permettra aux opérateurs de tester leurs processus et d'organiser la migration de leurs clients. Dans la première vague, environ 162 communes en métropole et en outre-mer, dont Rennes, Vanves ou Saint-Leu, seront les premières touchées.

La deuxième phase, qui s'étalera de 2026 à 2030, verra la fermeture du réseau cuivre entrer dans une logique industrielle. Commercialement, il ne sera plus possible de souscrire à une offre ADSL dès le 1er janvier 2026. L'Arcep rappelle qu'elle a imposé à Orange des conditions préalables à la fermeture du cuivre. Non seulement le déploiement de la fibre optique doit être complet dans la zone considérée, mais le délai de préavis doit être suffisant pour permettre aux opérateurs de prévenir leurs clients.

Cette bascule peut être l'opportunité de faire jouer la concurrence. Une fois que la date de la fermeture du réseau cuivre de sa commune est connue, un abonné peut se renseigner sur les offres disponibles sur son secteur sur le site internet de l'Arcep.

Migrer vers la technologie de la fibre optique implique-t-il des coûts supplémentaires ?

Certains types d'installation de la fibre optique considérés comme complexes exigent que l'abonné prenne en charge les frais des travaux nécessaires, tels que l'excavation d'une tranchée sur sa propriété, la casse d'une dalle dans le garage ou encore le débouchage d'un conduit.

Le coût d'un abonnement à la fibre optique est plus élevé que celui d'une offre ADSL d'environ cinq euros. Chez Orange, la différence est particulièrement notable. Avec sa branche low cost, l'opérateur propose via Sosh une offre ADSL au même prix que le forfait fibre (20,99 euros contre 30,99 euros par mois, après 12 mois).

Cependant, ce surcoût doit être mis en perspective avec les avantages apportés en termes de performances ou de services supplémentaires tels que des appels illimités vers les mobiles, des services vidéo éventuels ou encore la possibilité de passer des appels téléphoniques via le Wi-Fi.

Quelles sont les options alternatives à la fibre optique ?

Si vous êtes éligible, un abonné peut opter pour une technologie alternative telle que le câble, une box 4G et 5G, ou encore l'internet par satellite. Cependant, ces technologies ne peuvent pas rivaliser en termes de performances et de stabilité avec la fibre optique.

En outre, ces offres sont souvent plus coûteuses si l'on considère à la fois le coût de l'abonnement et l'achat ou la location d'équipements spécifiques (antenne, parabole, décodeur).

Dans les zones les plus éloignées, les Français n'ont souvent d'autre choix que de recourir à l'internet par satellite. Malgré les promesses des opérateurs et de l'État, il est peu probable que la fibre optique soit réellement déployée sur l'ensemble du territoire, même d'ici 2030.

