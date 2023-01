Final Fantasy est une des franchises les plus populaires du jeu vidéo, et ce, depuis 35 ans déjà. Et pour célébrer son 35e anniversaire, la saga prépare la sortie de deux jeux cette année : Final Fantasy XVI pour cet été et Final Fantasy VII Rebirth en fin d'année.

Deux Final Fantasy cette année, mais pas que

La suite du remake de Final Fantasy VII devrait déjà suffire aux fans de l'épisode, mais Square Enix veut aller encore plus loin.

C'est Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Rebirth qui, au gré d'un communiqué visant à partager ses voeux pour la nouvelle année a indiqué qu'"Une autre grande annonce sans rapport avec FF VII " interviendra cette année.

Les joueurs partagent ainsi leurs spéculations concernant le titre qui constituera cette annonce. En revenant sur d'anciens Leaks du GeForce Now de Nvidia, on peut retrouver des mentions d'un remake de Final Fantasy IX ainsi que de Final Fantasy Tactics. Tetsuya Nomura évoquait également en 2021 la possibilité d'une suite de Final Fantasy X-2, un scénario ayant déjà été écrit pour le titre...