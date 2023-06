Final Fantasy VII Rebirth, la suite de FF7 Remake qui a cartonné en 2020 est toujours prévue pour une suite cet hiver 2023, mais sans date précise pour le moment.

Mais que l'on se rassure, le projet est en bonne voie à en croire Yoshinori Kitase, le producteur du jeu qui a confirmé sur Twitter que le développement ne connaissait désormais plus aucun problème et que tout se déroulait comme prévu, précisant également que les équipes travaillaient pour pouvoir très rapidement confirmer une date de sortie.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 1 pic.twitter.com/O4KdGlh4gy — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 2, 2023

FF7 Rebirth avait été confirmé sur PlayStation 5 l'année dernière et le titre devrait également sortir sur PC pour faire suite au premier volet qui a plutôt séduit le public et les fans.

Selon les dernières informations partagées par le co-réalisateur du jeu Motomu Toriyama, le titre devrait prendre quelques libertés sur le titre original, notamment au niveau de la chronologie des événements. Le titre devrait donc se montrer particulièrement intéressant et comme le premier volet, se montrer bien différent et plus fourni que FF7.