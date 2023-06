Square Enix peut déjà se frotter les mains : le studio a réussi à faire grimper l'impatience des joueurs au fil des derniers mois et à la transformer en achat massif : Final Fantasy XVI s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dès sa semaine de lancement.

Un chiffre qui est moins important que celui de Final Fantasy 15 qui reste le titre le plus rapidement vendu de la franchise avec 5 millions d'exemplaires, mais le jeu avait pour lui une sortie sur deux plateformes : PS4 et Xbox One là où son ainé n'est disponible que sur PlayStation 5.

Reste que Final Fantasy 7 Remake avait également fait mieux avec 3,5 millions de ventes sur PS4, mais là encore, le parc de machines était bien plus imposant (110 millions de PS4 pour seulement 40 millions de PS5).

Notons que les diverses polémiques qui entourent le jeu n'ont finalement pas vraiment handicapé les ventes. Les problèmes de surchauffe sur certaines machines et l'aspect un peu plat du scénario ainsi que les combats répétitifs n'ont pas empêché les fans d'acquérir le titre.

Final Fantasy XVI est une exclusivité PS5 temporaire : le jeu sortira également sur Xbox Series et PC dans le courant de l'année 2024.