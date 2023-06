Ce n'était qu'une rumeur, finalement confirmée par Square Enix qui n'avait toutefois pas donné de date précise à son lancement : la version de démonstration gratuite de Final Fantasy XVI sur PlayStation est d'ores et déjà disponible.

Il est donc possible de profiter du titre pour se faire un avis concret sur l'univers et les mécaniques proposées, une situation particulièrement appréciable que cet épisode s'annonce à la fois plus sombre que les autres, mais également qu'il mise davantage sur l'action que ses prédécesseurs.

La démo se centre sur le début de l'aventure et propose ainsi de parcourir le monde de Valisthéa. La démonstration ne limite pas du tout la progression du joueur, la seule restriction étant le temps de jeu accordé : 120 minutes soit 2 heures de jeu, de quoi se faire une petite idée de l'intéret du titre.

Bonne nouvelle également : en plus d'offrir une jolie vue sur le titre, la progression des joueurs n'est pas perdue à l'issue de la période d'essai. Les joueurs qui souhaiteront acheter le titre pourront ainsi récupérer leur personnage avec leur équipement et leur expérience pour continuer l'aventure où ils les avaient laissés.

Final Fantasy XVI sera lancé sur PlayStation 5 en exclusivité temporaire à compter du 22 juin prochain.