Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain et Square Enix compte bien nous livrer un maximum de détails autour de ce qui se présente comme l'un des jeux les plus attendus du moment, et certainement comme l'un des titres les plus aboutis sur PlayStation 5.

Si Square Enix communique beaucoup, c'est que ce FFXVI est opère un virage majeur dans la saga en s'orientant vers l'action-RPG. Comprenez qu'il faudra composer avec des combats nerveux et en direct, au lieu du traditionnel tour à tour. Avec aux commandes l'ancien superviseur des combats de Devil May Cry 5, il faudra ainsi s'attendre à des escarmouches plutôt musclées.

Le titre n'oublie pas pour autant sa dimension RPG et proposera divers donjons. Et c'est justement ce que dévoile une vidéo de 18 minutes de gameplay qui permet de découvrir de nouveaux environnements, mais également les challenges auxquels les joueurs devront faire face.

En attendant le 22 juin, sachez enfin qu'une démo devrait être proposée afin de permettre à chacun de se faire une idée du jeu, manette en main.