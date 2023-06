La saga Final Fantasy est l'une des plus populaires à travers le monde, et même si tous les épisodes ne sont pas au même niveau, globalement les fans sont systématiquement séduits par ce que leur propose Square Enix.

Avec Final Fantasy XVI, Square Enix opère un virage à plusieurs niveaux : changement de génération de plateforme, changement d'orientation du jeu pour mettre l'action au coeur du jeu, mais également nouvelle cible puisque le titre sera réservé à un public mature.

Final Fantasy XVI : premier volet classé PEGI 18

Naoki Yoshida a ainsi pris la parole pour expliquer pourquoi le titre profite d'une classification Pegi 18. Selon lui, ce sont les règles de classification et leur durcissement au fil des années qui ont amené le titre à se retrouver en catégorie adulte.

Pour Hiroshi Takai, la situation se confirme, mais elle n'est pas forcément une mauvaise chose. Le directeur du jeu indique ainsi que cette catégorisation en contenu adulte a laissé plus de liberté aux équipes de proposer des graphismes plus réalistes avec bien plus de détails pour une histoire qui se veut plus réelle et immersive. Selon lui, traiter d'une histoire de guerre sans montrer une goutte de sang est une chose compliquée et dénuée de sens... Sans tomber dans le gore, FF XVI propose du contenu jugé "graphique" et "cru" qui imposent donc un classement PEGI 18, reste qu'il ne sera pour autant pas question d'un titre porté sur la violence ou le gore à outrance.

Final Fantasy XVI sortira sur PlayStation 5 le 22 juin prochain.