Final Fantasy XVI est sorti en juin 2023 sur PlayStation, et il aura ainsi fallu patienter un peu plus d'un an pour le voir arriver sur PC. Square Enix évoquait une optimisation très poussée du titre, développé en étroit partenariat avec les ingénieurs de Sony pour coller au mieux avec l'architecture de la PlayStation 5. En résulte un titre magnifique sur la console, mais qu'il aura fallu retravailler lourdement dans sa version PC.

Quoiqu'il en soit, FFXVI est disponible sur PC, mais Naoki Yoshida, producteur du titre exprime déjà certaines craintes concernant les mods qui pourraient arriver sur la plateforme pour transformer le titre.

Square Enix s'inquiète ainsi de voir le titre tomber entre les mains de la communauté de développeurs amateurs. Sans souhaiter véritablement encourager les joueurs créer un mod plus qu'un autre, Square appelle la communauté à tenter d'éviter de développer certains mods jugés "inappropriés". En d'autres termes : évitez les mods qui intègrent de la nudité dans le jeu.

Pas certain que la demande ne soit respectée, ne serait-ce que par esprit de contradiction.