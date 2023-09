Square Enix n'affiche plus l'envergure d'antan : depuis quelques années, le groupe peine à rivaliser avec les géants d'un marché qui a beaucoup évolué. On a vu le groupe se séparer de certains de ses actifs, et Square en attendait beaucoup de Final Fantasy XVI.

Le titre a entrainé des investissements colossaux et un partenariat sans précédent avec Sony, les ingénieurs de la marque travaillant étroitement avec le studio pour optimiser le titre au mieux et tirer profit des moindres ressources de la PS5...

Grâce à une communication très agressive, Final Fantasy XVI a été un véritable succès à son lancement, Square se félicitant d'excellents chiffres... Mais quelques mois plus tard, le ton a bien changé et FF16 n'a finalement pas rempli ses objectifs, on parlerait même de semi-échec commercial.

Très populaire pendant quelques jours après son lancement, le jeu a aussi très rapidement sombré dans l'oubli... Une situation redondante chez Square Enix qui s'est appliqué à des projets colossaux comme Marvel's The Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy ou plus récemment encore Forspoken... Problème, ces projets d'envergure impliquent des couts gigantesques en temps et en argent.

Selon Bloomberg, la situation ferait réagir Square Enix qui a déjà annoncé un plan de restructuration interne. Pas de licenciements dans l'immédiat, mais de nouveaux process de fonctionnement en vue... Reste à savoir si FF VII Rebirth ou la sortie de FF XVI sur PC permettront au groupe de sortir la tête de l'eau.