Square Enix n'a eu de cesse de marteler combien ses équipes ont travaillé en étroite collaboration avec Sony pour optimiser Final Fantasy XVI dans les moindres détails, expliquant ainsi qu'il ne serait pas possible de profiter du jeu dans des conditions identiques sur Xbox Series X.

La version PC confirmée

La question du portage sur PC restait en suspens : on se doutait qu'il était prévu de porter le jeu sur la plateforme, mais Square Enix n'avait jamais officialisé la situation. Chose désormais corrigée, puisque dans le cadre de la présentation du jeu à la PAX West, Naoki Yoshida a confirmé que FFXVI sortirait bien sur PC et que l'adaptation a débuté au lendemain de la finalisation de la version PS5. Square Enix a annoncé souhaiter donner des nouvelles de l'évolution du portage d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, on apprend que le titre profitera de deux DLC : le développement des deux extensions a déjà débuté. Initialement, ces deux extensions n'étaient pas prévues, mais le succès du titre sur PS5 a certainement joué en faveur du projet. Plus d'informations sur le contexte et le contenu de ces DLC seront partagées à compter de l'année prochaine, il faudra donc se montrer patient.

Au passage, le titre est récemment passé en version 1.10 avec énormément de nouveautés : costumes alternatifs, skins d'armes, correctifs divers et améliorations de performances.