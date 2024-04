Évoqué lors de l'édition 2023 de la conférence Google I/O, le nouveau service Find My Device (Localiser Mon Appareil) est progressivement déployé par Google sur les appareils Android, et fonctionne avec Android 9 ou version ultérieure. Les États-Unis et le Canada sont les premiers concernés.

Le propos est de permettre de localiser facilement et en toute sécurité des appareils égarés ou dérobés. La force de ce réseau est de s'appuyer sur un nombre imposant d'appareils Android dans le monde. Il peut localiser les appareils en tirant parti de la proximité Bluetooth des appareils environnants.

À partir du mois de mai prochain, Google indique qu'il sera possible de localiser des objets du quotidien comme des clés, un portefeuille ou des bagages grâce à des balises Bluetooth de Chipolo et Pebblebee. D'autres marques suivront ultérieurement (Eufy, Jio, Motorola…). Les balises seront compatibles avec les alertes de trackers (ou traceurs) inconnus sur Android et iOS.

Une exclusivité pour les Pixel 8 et 8 Pro

" Avec le nouveau réseau Find My Device, vous pourrez localiser vos appareils même s'ils sont hors ligne. Vous pouvez également retrouver tous les accessoires Fast Pair compatibles lorsqu'ils sont déconnectés de votre appareil. Cela inclut des écouteurs et des casques compatibles, ainsi que des trackers que vous pouvez attacher à votre portefeuille, à vos clés ou à votre vélo ", résume Google.

Pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google souligne que les smartphones pourront désormais être retrouvés même si la batterie est morte, grâce à une réserve d'énergie de plusieurs heures dont bénéficie la puce Bluetooth.

Chiffrement de bout en bout

Find My Device est disponible par le biais d'une application et du Web. Google met notamment en avant du chiffrement de bout en bout afin de sécuriser les données de localisation s'appuyant sur la technologie Bluetooth.

" Seul le propriétaire de la balise Bluetooth (et les personnes avec lesquelles il a choisi de partager l'accès) peut déchiffrer et voir la position de la balise. Avec le chiffrement de bout en bout des données de localisation, Google ne peut ni les déchiffrer, ni les consulter ou les utiliser d'une autre manière. "

L'évolution de Find My Device fait écho aux initiatives similaires d'Apple et de Samsung. À voir si Google aura la tentation de lancer sa propre réponse à l'AirTag d'Apple et au SmartTag de Samsung.