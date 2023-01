Mozilla livre la version 109 de son navigateur Firefox. Cette première mise à jour majeure de 2023 ne brille pas par ses nouveautés du côté de l'utilisateur final. Pourtant, elle est l'hôte d'un changement notable en matière d'extensions.

Firefox 109 marque en effet le support et l'activation par défaut des extensions - WebExtensions - écrites avec le Manifest V3 poussé par Google (via Chromium). Il est à l'origine d'un certain tumulte, même si son objectif principal est d'améliorer la sécurité, la protection de la vie privée et les performances.

Avec la force de frappe de Chromium, Manifest V3 s'est presque imposé comme un passage obligé pour Firefox, ne serait-ce que pour faciliter la vie des développeurs d'extensions et ne pas rompre l'interopérabilité entre les navigateurs.

Firefox joue sur plusieurs tableaux

Pour le moment, Firefox va continuer de prendre en charge les extensions écrites avec le Manifest V2 dans le cadre d'une approche graduelle, tandis que son support de Manifest V3 se fait différemment avec des adaptations. En particulier, au niveau de l'API Web Request qui est préservée.

Dans Manifest V3, une API Declarative Net Request remplace l'API Web Request. Pour Mozilla, c'est une solution bien moins flexible et avec une portée plus réduite qui limite les capacités de certains types d'extensions pour le blocage de contenu. Des adblockers pour ne pas les nommer.

Cela tient au fait qu'avec l'API Web Request, le navigateur peut transmettre à l'extension l'ensemble des informations en rapport avec une requête réseau. Avec l'API Declarative Net Request, l'accès au trafic réseau n'est pas aussi large et la gestion par l'extension doit être déclarée en amont. C'est tout de même une amélioration pour la sécurité.

Un bouton pour les extensions en prime

Mozilla ne rejette pas l'API Declarative Net Request, en soulignant par exemple son intérêt pour des problématiques en lien avec les performances. Par ailleurs, son support va devenir mécaniquement gage de compatibilité avec les extensions proposées par les développeurs.

Outre l'adoption à sa sauce de Manifest V3, Mozilla introduit dans la version 109 de Firefox un bouton dédié aux extensions dans la barre d'outils. Il permet à l'utilisateur de contrôler les extensions ayant l'autorisation d'accéder à des sites web spécifiques qui sont consultés.

Plus globalement, ce bouton pour les extensions en facilite la gestion, sans la nécessité de devoir fouiller dans les paramètres du navigateur.