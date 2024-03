Mozilla publie la version 124 du navigateur Firefox. Comme la mouture précédente, elle apporte des améliorations à Firefox View.

Depuis une seule page, Firefox View permet d'avoir accès à la navigation récente et l'historique, les onglets ouverts, les onglets récemment fermés, les onglets ouverts d'autres appareils via une synchronisation avec un compte Mozilla.

Après un outil de recherche intégré apparu tardivement, Firefox View bénéficie de la possibilité de trier les onglets ouverts et l'historique. Par défaut, c'est un tri qui s'appuie sur l'activité récente et la date. Une autre option est un tri par onglet et par site.

Sans oublier Firefox pour Android

D'autres apports pour Firefox 124 sont une meilleure gestion de la fonctionnalité Jump List sur la barre des tâches de Windows (liste des sites fréquents via le menu contextuel de l'icône de Firefox), la prise en charge de l'API plein écran sur macOS pour toutes les fenêtres.

En matière d'accessibilité, le mode de navigation par curseur à l'aide du clavier fonctionne désormais dans la visionneuse PDF intégrée, en plus des pages web. Sur le plan de la sécurité, une douzaine de vulnérabilités sont par ailleurs corrigées.

À noter en outre que pour Firefox sur Android, Mozilla souligne que le Pull to Refresh est dorénavant activé par défaut et " plus robuste que jamais. " Il s'agit de recharger une page web avec un glissement du haut de l'écran vers le bas.

Un effet DMA à confirmer sur iOS

Avec l'écran de choix du navigateur sur l'iPhone qui découle du Digital Markets Act en Europe, un porte-parole de Mozilla a indiqué à The Register que depuis sa mise en œuvre, il a été constaté une augmentation de plus de 50 % du nombre d'utilisateurs de Firefox en Allemagne et de près de 30 % en France.

Reste que Firefox sur iOS part de très bas. Par ailleurs, Mozilla est toujours dans l'analyse des détails techniques proposés par Apple pour ouvrir la voie à des navigateurs non-WebKit sur l'iPhone.

L'initiative BrowserEngineKit se limite à l'Union européenne, ce qui complique la tâche en nécessitant deux implémentations distinctes de Firefox.