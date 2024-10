Mozilla publie la version 132 de son navigateur Firefox. Quelques nouveautés sont au programme, dont la prise en charge des technologies de DRM PlayReady de Microsoft sur Windows. Attention toutefois, seuls certains sites sont concernés et le déploiement est progressif. L'effet ne sera donc pas nécessairement immédiat.

Grâce à cette prise en charge, Mozilla évoque du 1080p comme base de référence pour la qualité vidéo et le support de la 4K Ultra HD avec les principaux partenaires de streaming. Il est souligné la perspective de bénéfices en matière d'autonomie de batterie et globalement de performances, lors de la consultation en streaming de films et de séries.

Pour les réfractaires aux DRM et à PlayReady de Microsoft, à souligner que media.eme.playready.enabled peut éventuellement être mis à false dans about:config (via la barre d'adresse).

Aussi pour Firefox 132

Sur Windows et macOS, le support de Wide Color Gamut WebGL est désormais disponible. L'implémentation est actuellement pour les profils de couleurs P3 en 8 bits. " Firefox apporte une gamme de couleurs plus riche et plus vive aux vidéos, aux jeux et aux images sur votre écran. "

D'autres nouveautés portent sur l'accélération matérielle dans WebRender, l'ajout du support des dernières fonctionnalités de partage d'écran de macOS Sequoia. Avec le mode Strict de la protection renforcée contre le pistage, Firefox bloque dorénavant l'accès aux cookies tiers.

Firefox 132 corrige en outre une douzaine de vulnérabilités de sécurité. Pas de 0-day à déplorer, ni de niveau de dangerosité critique.

Une date (presque) anniversaire

Mozilla profite de la sortie de cette nouvelle mouture de Firefox pour célébrer de manière un peu anticipée le vingtième anniversaire de ce navigateur. Habituellement, c'est la date anniversaire du 9 novembre qui est retenue.

Le 9 novembre 2004, la Fondation Mozilla avait annoncé la sortie de Mozilla Firefox 1.0, en insistant sur son développement open source et la contribution de bénévoles à travers la planète. Firefox avait permis d'opposer une véritable concurrence à Internet Explorer de Microsoft.

Aujourd'hui, les chiffres de Statcounter tendent à montrer que Firefox a perdu de sa superbe. Sa part de marché est de 6,6 % sur ordinateur et de 2,7 % sur l'ensemble des plateformes (en tenant compte du mobile).