Notamment pour une question de productivité, l'amélioration de la gestion native des onglets dans le navigateur Firefox a été identifiée comme un aspect prioritaire par les utilisateurs. Elle prend forme dans la version 136 du navigateur qui propose des onglets verticaux.

Ces onglets verticaux peuvent être activés depuis le menu contextuel sur la barre d'outils. Ils sont également associés au panneau latéral qui se retrouve dans les paramètres de Firefox (Général et Disposition du navigateur).

La personnalisation du panneau latéral permet d'opter pour les onglets verticaux et propose un accès rapide à plusieurs outils de Firefox, dont le Chatbot IA en plus de l'historique, des marque-pages et des onglets d'autres appareils avec la connexion à un compte Mozilla.

Jusqu'à présent, le chatbot IA était une fonctionnalité expérimentale (Firefox Labs). Il est proposé d'ajouter un chatbot IA tiers au panneau latéral du navigateur, avec un choix parmi ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Le Chat Mistral et HuggingChat.

Également avec Firefox 136

D'autres nouveautés pour Firefox 136 comprennent la possibilité d'effacer les informations de formulaire enregistrées indépendamment de l'historique de navigation depuis la boîte de dialogue dédiée, l'activation par défaut de HTTPS-First, SmartBlock Embeds pour débloquer sélectivement des réseaux sociaux intégrés qui sont contrariés par la protection Stricte et la navigation privée.

À noter aussi l'accélération matérielle de vidéos HEVC sur macOS où des onglets en arrière-plan seront par ailleurs déplacés vers les cœurs à basse consommation d'énergie. Une quinzaine de vulnérabilités de sécurité sont en outre corrigées.