Avec les extensions, le choix des utilisateurs de Firefox pour Android va bientôt être à un tout autre niveau par rapport à la situation actuelle. À partir du 14 décembre prochain, ce sont plus de 400 nouvelles extensions qui seront proposées.

Un avant-goût est d'ores et déjà disponible via une page consacrée à Android sur le site et plateforme addons.mozilla.org. Dans le même temps, Mozilla invite les développeurs à participer au lancement du 14 décembre en rendant leurs extensions sur ordinateur compatibles avec Firefox pour Android.

Actualité publiée le 14 août 2023

" Firefox va devenir le seul navigateur majeur sur Android à prendre en charge un écosystème d'extensions ouvert ", promet Mozilla. En ce moment et en lien avec les technologies d'API WebExtensions, il existe seulement une poignée d'extensions proposées avec Firefox pour Android. Une vingtaine d'extensions sans commune mesure avec la situation concernant Firefox sur ordinateur.

Aujourd'hui, Mozilla avance avoir mis en place l'infrastructure nécessaire pour l'envol des modules complémentaires sur Firefox pour Android. Un appel est lancé aux développeurs dans le but qu'ils optimisent leurs extensions sur ordinateur en vue d'une utilisation sur mobile.

Le grand lancement n'est donc pas pour tout de suite et interviendra au cours des prochains mois via la plateforme habituelle addons.mozilla.org (AMO). Si une annonce de date lancement interviendra début septembre, un déploiement devrait sans doute être effectif avant la fin de cette année.

Avec l'activation du multi-processus

Histoire de motiver les troupes, Mozilla anticipe une forte demande du côté des utilisateurs qui seraient avides de davantage d'extensions sur Firefox pour Android. Mozilla souligne en outre avoir récemment introduit le support du multi-processus dans la Nightly (version préliminaire) de Firefox pour Android.

" Les extensions ne sont plus hébergées dans le processus principal en tant qu'interface utilisateur de Firefox. Il s'agit d'une considération clé puisque Android a tendance à arrêter les processus gourmands en ressources, tels que les extensions. "

Mozilla aiguille ainsi les développeurs d'extensions d'une transition de pages persistantes en arrière-plan vers des pages d'événement non persistantes, afin d'améliorer la stabilité de leurs modules complémentaires.

Firefox a besoin d'un électrochoc sur Android

Un afflux encadré d'extensions à destination de Firefox sur Android pourrait être un atout de taille pour ce navigateur, par rapport à Google Chrome pour Android qui ne s'intéresse pas au support des extensions.

D'après StatCounter et en cette période estivale, la part de marché de Firefox sur mobile est en souffrance à 0,5 %. Elle remonte à 6 % sur ordinateur, mais moins de 3 % sur l'ensemble des plateformes.