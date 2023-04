Firefox Nightly est une version du navigateur Firefox de Mozilla permettant d'avoir accès et découvrir en avant-première de futures évolutions et nouveautés. C'est une version de Firefox qui considérée instable et de développement.

C'est dans le cadre de Firefox Nightly que Mozilla a annoncé la possibilité d'activer une fonctionnalité introduite en tant que Cookie Banner Reduction ou Réduction des bannières de cookies. Elle se retrouve dans les paramètres de vie privée (about:preferences#privacy).

Le propos est de refuser de manière automatique les " demandes de dépôt de cookies des bannières de cookies sur les sites compatibles. " Le cas échéant, la fonctionnalité œuvre à la fois en navigation normale et en navigation privée.

Refus automatique des cookies

Si le résultat n'est pas garanti pour tous les sites ou plutôt pour tous les types de bannières de cookies, la fonctionnalité intégrée nativement est une option radicale face au recueil préalable du consentement au dépôt de certains cookies, lors de la consultation d'un nouveau site.

À ce stade, Mozilla ne précise pas quand ce genre d'option fera son apparition dans une version grand public et stable de Firefox. Elle est du reste susceptible d'évoluer, voire de disparaître avant.

Sous une forme différente, un navigateur comme Brave propose déjà ce genre de filtrage par l'intermédiaire d'une liste dédiée, sans compter des outils tiers.