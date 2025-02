À partir de la version 136, le navigateur Firefox de Mozilla proposera une installation plus rapide sur macOS et une taille de téléchargement réduite. Les améliorations apportées sont en lien avec un passage de la compression bzip2 à lzma pour les fichiers DMG de Firefox.

Totalement transparent pour l'utilisateur, ce changement doit diminuer la taille des fichiers DMG d'environ 9 % et réduire le temps de décompression de l'ordre de 50 %.

Ce n'était pas possible auparavant

Un billet de blog sur Firefox Nightly News explique que si le support de lzma a été introduit dans macOS 10.15 dès 2015, Firefox a continué à prendre en charge des versions antérieures de macOS jusqu'à la sortie de Firefox 116 en août 2023. Il était ainsi impossible d'avoir recours à lzma.

Il a en outre fallu attendre la contribution récente d'un développeur bénévole avec l'ajout de la compression lzma à l'outil libdmg-hfsplus. Cet outil fonctionne sur Linux et sert à Mozilla pour la création des fichiers DMG.

Firefox en retrait sur macOS

D'après le Firefox Public Data Report, qui fournit des informations hebdomadaires sur l'activité, le comportement et la configuration matérielle des utilisateurs de Firefox, Windows 10 et Windows 11 sont les systèmes d'exploitation les plus populaires sur ordinateur.

Windows 10 et Windows 11 représentent de l'ordre de 75 % des utilisateurs. Pour macOS, c'est un taux qui est inférieur à 4 %.