La version 117 de Firefox est disponible depuis cette semaine. Parmi ses quelques nouveautés, cette mouture devait initialement proposer la traduction automatique du contenu web effectuée localement dans Firefox. Elle ne fait pas appel au cloud.

Finalement, cette traduction native et locale a été repoussée à la prochaine version 118 de Firefox. Pour autant, elle peut d'ores et déjà être activée. Via about:config dans la barre d'adresse de Firefox, il suffit de mettre browser.translations.enable à True.

Après redémarrage du navigateur, une icône de traduction fait alors son apparition dans la barre d'adresse, quand une page web ouverte est dans une langue autre que celle par défaut. Les langues disponibles pour une traduction sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le polonais et le portugais.

Une extension Firefox Translations

Cette traduction sans l'appui de services dans le cloud ne gère pas au mieux du contenu dans plusieurs langues et ne s'occupe que de la traduction d'une page entière. Il n'est pas possible de sélectionner du texte à traduire.

Une sélection est par contre possible avec l'extension Firefox Translations de Mozilla qui se passe également du cloud. Les moteurs, modèles linguistiques et algorithmes de traduction résident et s'exécutent entièrement sur l'appareil.

La magie des WebExtensions

Dans un registre différent, une autre surprise pour le moment cachée avec Firefox est au niveau de l'importation des données d'un autre navigateur. En l'occurrence, Google Chrome.

Des extensions peuvent être prises en charge, en plus des marque-pages, de l'historique de navigation et des données de remplissage automatique des formulaires.

Via about:config, il faut mettre browser.migrate.chrome.extensions.enabled à True, puis redémarrer Firefox.