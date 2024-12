Pour faire de Firefox le navigateur par défaut sur Windows, il suffit de se rendre dans les paramètres du logiciel et de cliquer sur le bouton " Définir par défaut… " en haut du panneau Général. Une autre possibilité est de passer par l'application Paramètres de Windows, de se rendre à Applications et de choisir Firefox dans " Applications par défaut. "

Lors d'une nouvelle installation, Windows Report a repéré avec la version bêta de Firefox l'apparition d'un écran avec trois options : Épingler Firefox à la barre des tâches, Faire de Firefox mon navigateur par défaut et Importer depuis un ancien navigateur.

Ces options sont toutes cochées par défaut et un grand bouton invite à " Enregistrer et continuer ", tandis qu'un bouton plus discret propose " Ignorer cette étape. " L'incitation est ainsi manifeste pour faire de Firefox le navigateur par défaut.

Une conduite sournoise de Mozilla ?



Windows Report titre sur une tentative sournoise de définir Firefox comme navigateur par défaut directement depuis la page de téléchargement. C'est peut-être un tantinet exagéré. Sauf erreur de notre part, la création d'un nouveau profil utilisateur avec Firefox propose déjà depuis un certain temps ce type d'écran.

Un lien est établi avec une expérience visant à définir Firefox comme navigateur par défaut en fonction de la présence d'un identifiant de campagne d'attribution set_default_browser, à savoir pour des téléchargements via une URL de Mozilla et lors d'une première exécution.

L'aspect susceptible d'être dérangeant de la part de Mozilla est de donner l'impression d'une sorte d'automatisation du paramétrage par défaut de Firefox, à cause raison de la forme prise par l'écran au premier lancement.