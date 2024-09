En 2014, une application mobile fait le buzz : Flappy Bird est téléchargé des millions de fois sur l'AppStore. Le concept est simple : l'utilisateur dirige un oiseau et doit tapoter son écran pour battre des ailes et progresser ainsi le plus loin possible sans s'écraser dans un obstacle, des tuyaux notamment.

L'application s'installe comme la plus téléchargée de l'App Store, mais disparait rapidement. Son créateur, Dong Nguyen, un développeur amateur vietnamien indiquaient que le succès de son application avait également ruiné sa vie, il décidait donc de la retirer purement et simplement de l'App Store alors qu'elle générait des dizaines de milliers de dollars chaque jour.

Mais 10 ans plus tard, le titre prépare son retour avec un lancement programmé en 2025 dans une toute nouvelle version, sous l'impulsion de la "Flappy Bird Foundation" montée par des fans qui indiquent avoir réussi à récupérer les droits du titre.

Le jeu promet de reprendre le titre de base tout en y apportant du contenu pour étendre sa durée de vie... Il devrait également embarquer des microtransactions, bien évidemment... Mais pas certain que la hype soit au rendez-vous tant les clones se sont multipliés au fil des années. Par ailleurs, en 10 ans le jeu mobile a largement évolué et le public est très certainement moins en clin à s'extasier devant des concepts aussi simplistes désormais.