Sur la plateforme beta.gouv.fr et incubateur de services numériques de l'État, un outil utile disponible depuis plusieurs mois a pu passer relativement inaperçu. Cet été, il a bénéficié d'une mise en avant via des publications sur les réseaux sociaux et afin de lutter contre l'usurpation d'identité.

Intitulé Filigrane Facile et accessible à l'adresse filigrane.beta.gouv.fr, l'outil en ligne propose d'ajouter un filigrane de son choix à n'importe quel fichier soumis qui est au format jpg, png ou pdf. En retour, le document avec filigrane est obtenu en PDF.

Le service précise que les fichiers originaux sont effacés après la génération du fichier filigrané. Ce dernier est pour sa part effacé à la suite du premier téléchargement ou dans un délai de 10 jours s'il n'y a pas eu de téléchargement.

Un outil en bêta

Comme son nom l'indique, Filigrane Facile est un outil qui facilite grandement l'insertion d'un filigrane à un document qui peut être une pièce d'identité à envoyer à un tiers, par exemple. Une manière de protéger et sécuriser ce type d'envoi.

En étant suffisamment explicite, le filigrane permet de s'assurer dans la mesure du possible que le document ne sera pas utilisé pour autre chose que ce qui est prévu et déterminé à l'avance. Le filigrane est fusionné à l'image et doit résister à des tentatives de manipulation pour tenter de l'enlever.

L'outil Filigrane Facile est actuellement " rudimentaire " dans sa forme, mais il faut souligner qu'il est hébergé comme projet sur beta.gouv.fr. En fonction de son succès, il pourrait être amené à évoluer vers un service en bonne et due forme.

Une idée venue de DossierFacile

Filigrane Facile est une émanation de DossierFacile qui est un service gratuit labellisé par l'État pour l'accompagnement dans les étapes de la création d'un dossier de location.

" Avec DossierFacile, plus de papiers d'identité éparpillés dans la nature ! Vos documents sont recouverts de filigranes pour vous protéger contre la fraude de propriétaires peu scrupuleux ", peut-on lire.