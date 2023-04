Le Flipper Zero est un gadget électronique plutôt captivant, qui plus est quand il est disponible en ligne en France...

Surnommé le "Tamagotchi des hackers", cet appareil peut lire, dupliquer et émuler des étiquettes RFID et NFC, des télécommandes et des clés numériques à l'aide de signaux infrarouges. En pratique, le Flipper Zero permet de copier des clés d'hôtel, de modifier les prix sur les panneaux d'affichage des stations-service, ou encore de remplacer des télécommandes, comme le montrent de nombreuses vidéos TikTok.

Les capacités de cet appareil sont souvent exagérées dans les vidéos présentes sur diverses plateformes de streaming, car n'est pas hacker qui veut. En effet, il est nécessaire de connaître une grande quantité de choses pour exploiter tout le potentiel de la bête. Par exemple, il n'est pas possible de copier une carte bancaire ou de déverrouiller une voiture avec cet appareil. Toutefois, il est possible d'ouvrir le port de charge sur une Tesla (mais pas de la déverrouiller), car il intègre une puce NFC. Pour accéder à un réseau Wi-Fi sécurisé, il est obligatoire d'utiliser des cartes d'extension supplémentaires.

L'objet de la controverse ?

Le Flipper Zero n'a toutefois pas forcément bonne réputation. En effet, quand on mesure les capacités d'un outil à une centaine d'euros, on peut se poser de certaines questions. Nous ne pensons pas qu'il y ait de réels soucis quant à la sécurité des réseaux sans fil à cause d'un tel appareil, bien que des professionnels l'utilisent couramment, et ça ne date pas d'hier. C'est un très bon outil de développement / pentest (test d'intrusion) pour les bidouilleurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, et qu'il ne faut pas diaboliser, car bien d'autres appareils ayant des capacités similaires, voire supérieures, existent depuis très longtemps. Donc pas de paranoïa exagérée.

Toutefois le très fort engouement pour ce dernier est réel, à tel point que le prix de cet outil a flambé en l'espace de seulement quelques mois. Comme d'habitude, quand une foule d'influenceurs en parle, les ventes explosent et ce n'est pas le premier article à qui cela arrive.

L'aventure Flipper Zero a commencé durant l'été 2020, via une campagne Kickstarter et la marque a été victime de son succès. Tous les modèles disponibles ont été vendus en un temps record. À ce jour, le "gadget" est en vente pour 169 $ sur le site de la marque (aucun stock disponible) tandis qu'en France, Amazon propose le Flipper Zero à ... 358 € !