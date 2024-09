Le Flipper Zero continue d'intriguer les bidouilleurs et en quelques mois, l'outil s'est vendu à plusieurs millions d'unités, son prix passant d'une poignée d'euros à des sommes folles...

Et l'intérêt pour l'outil qui propose un écran et diverses connexions permettant de pirater presque n'importe quel système de communication gagne un peu plus en intérêt grâce à une évolution de son firmware qui passe à la version 1.0.

La mise à jour déployée le 10 septembre permet de finaliser certains modules jusqu'ici proposés en version instable et anticipé, mais pas que. Il devient ainsi désormais possible d'écouter les fréquences radio des talkies-walkies dans le sub GHz, de profiter d'une prise en charge étendue des protocoles infrarouges, et d'une meilleure émulation des dispositifs NFC.

Un des points noirs du Flipper était son manque de capacité de stockage. La mise à jour permet donc de faire tourner des applications directement installées sur la carte SD et donc d'ouvrir de nouvelles possibilités. D'ailleurs, le Flipper Zéro est également désormais compatible avec les applis en JavaScript.