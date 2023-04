Aujourd'hui, Geekbuying nous présente trois articles à bon prix dans l'univers de l'impression 3D et de la gravure laser. Ce revendeur d'origine asiatique possède des entrepôts de stockage un peu partout en Europe, ce qui assure une livraison rapide et soignée au prix de l'Asie.

Commençons par l'imprimante 3D FLSUN V400. Ce printer possède une surface d'impression circulaire de 300 x 410 mm. Il fonctionne sous Klipper, préinstallé, et atteint des vitesses d'impression de 400 mm/s. Dotée d'un écran tactile de 7", elle détecte si le filament est cassé, elle se règle automatiquement au niveau du plateau (auto-leveling) sur 25 points et le bed peut monter à des températures allant jusqu'à 110 °C.

Cette imprimante 3D FLSUN V400 est proposée à 679 € au lieu de 922,44 € avec le code NNNFRSOLDEV400. La livraison est prévue dans un délai de 2 à 7 jours, sans surcout.





Continuons avec le graveur laser ORTUR Laser Master 3 10 W. Cette graveuse travaille sur une surface de 400 x 400 mm et grave à une vitesse d'environ 350 mm/s. Son laser de 10 W grave, coupe de l'acrylique jusqu'à 30 mm et du bois de 12 mm. 7 protections sont installées sur cette machine. La gestion des gravures se passe soit via un PC en réseau, soit via carte SD.

Ce graveur laser ORTUR Laser Master 3 10 W est vendu 469 € au lieu de 608,72 € avec le code NNNFBDTORTUR3.





Enchainons avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro. Cette imprimante est dotée d'une surface d'impression de 220 x 220 x 270 mm et son plateau chauffant peut monter à 110°C. La tête de chauffe peut atteindre des températures allant jusqu'à 300°C. L'imprimante 3D est équipée d'un écran tactile de 4,3" et d'un extruder direct drive.

Cette imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro est commercialisée 354 € avec le code NNNDBENDER3S1PROFB et vous obtiendrez en cadeau une bobine de filament 1.75mm en ABS de 1 kg.





Et terminons avec le graveur laser Creality Falcon2. Cette graveuse laser possède un laser de 22 W et peut travailler sur une surface de 400 x 415 mm. Elle peut graver et couper du plastique et du bois jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Ce graveur travaille à une vitesse allant jusqu'à 400 mm/s. L'engin intègre 5 niveaux de protection et est contrôlable via un PC ou une carte SD.

Ce graveur laser Creality Falcon2 est vendu 699 € avec le code NNNSOLDECRF2 avec, en cadeau, un plateau en nid d'abeille de 400 x 400 mm en aluminium.





Toutes les offres sont disponibles sur le site de Geekbuying.